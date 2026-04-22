Renato Gaúcho é o técnico do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Renato Gaúcho é o técnico do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 22/04/2026 00:25

Rio - O Vasco largou na frente na quinta fase da Copa do Brasil, mas não teve vida fácil. Após sofrer sustos no primeiro tempo, o Cruz-Maltino cresceu na etapa final e venceu o Paysandu por 2 a 0 , nesta terça-feira (21), no Mangueirão, e abriu uma importante vantagem para o segundo jogo. O técnico Renato Gaúcho destacou a mudança de postura e valorizou a entrega do time.

"Paysandu deu bastante trabalho, principalmente no primeiro tempo. Sabíamos que seria um jogo difícil. Hoje em dia não tem mais vitória fácil, o futebol está muito parelho. Importante é a entrega e dedicação que, mais uma vez, o meu time teve. Nós conseguimos um bom resultado fora de casa. É muito difícil jogar aqui. Fizemos uma boa exibição, mas não foi fácil. Importante ter feito um bom resultado", disse.

Apesar do favoritismo, o Vasco não começou bem. O Paysandu criou a primeira grande chance de perigo em chute de Ítalo no travessão. O Cruz-Maltino tentou algumas investidas com Rojas, que quase abriu o placar. Mas no geral, teve muita dificuldade para encontrar espaços. O Papão marcou em bloco baixo, congestionou o meio e fechou os espaços pelo lado. Houve até discussão entre Puma Rodríguez e Thiago Mendes

No segundo tempo, a história mudou. O Vasco teve mais controle das ações e corrigiu a marcação. Em uma jogada inteligente, Rojas bateu lateral rápido e encontrou Andrés Gómez. O atacante invadiu a área e serviu Spinelli, que abriu o placar. Depois, o centroavante argentino completou o cruzamento do camisa 10 e ampliou. Dois gols em menos de 20 minutos e vitória garantida no Mangueirão.

Renato se emociona após a morte da irmã

Renato Gaúcho viveu uma noite de fortes emoções. Apesar da vitória do Vasco, o treinador viveu o luto pela morte da irmã Íris Portaluppi, na última segunda-feira (20), no Rio Grande do Sul. O técnico soube da notícia durante o embarque para Belém e não conseguiu estar presente no velório. O comandante decidiu comandar a equipe contra o Paysandu.



"Difícil nessas horas, né? Eu era muito apegado à minha irmã. Infelizmente, na decolagem, antes de desligar o telefone, entrou a mensagem que ela havia falecido. Eu queria estar presente, mas a família toda está lá. Sou um profissional, hoje estou aqui, vou procurar da melhor maneira possível me entregar, juntamente com o meu grupo, para a gente conseguir um bom resultado. Infelizmente, essas coisas acontecem", afirmou.

Com o resultado, o Vasco pode até perder por um gol de diferença para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. O jogo de volta será realizado no dia 13 de maio, às 19h (de Brasília), em São Januário. Antes, o Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (26), às 16h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.