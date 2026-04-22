Spinelli marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o PaysanduMatheus Lima/Vasco
Spinelli destaca disputa no ataque do Vasco e admite alívio com gols: 'Aproveitei'
Centroavante argentino marcou os gols da vitória sobre o Paysandu por 2 a 0
Renato valoriza postura do Vasco e reconhece dificuldades: 'Futebol está parelho'
Treinador destacou a melhora do time no segundo tempo
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Vitória do Vasco na Copa do Brasil tem discussão entre Puma e Thiago Mendes
Jogadores bateram boca na saída do campo após o fim do primeiro tempo
Spinelli marca duas vezes, Vasco vence Paysandu e abre vantagem na Copa do Brasil
Gigante da Colina faz 2 a 0 e se aproxima de vaga para a próxima fase
Paysandu x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
Partida será às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela quinta fase da Copa do Brasil
Torcida do Vasco festeja a delegação em Belém, e Puma valoriza o reconhecimento
Cruz-Maltino enfrenta o Paysandu na terça-feira (21), a partir das 21h30, no Mangueirão, pela Copa do Brasil
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