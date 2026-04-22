Spinelli marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o Paysandu - Matheus Lima/Vasco

Spinelli marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o PaysanduMatheus Lima/Vasco

Publicado 22/04/2026 00:01 | Atualizado 22/04/2026 00:25

Rio - Decisivo na vitória do Vasco sobre o Paysandu por 2 a 0 , nesta terça-feira (21), no Mangueirão, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, Spinelli esquentou a disputa pela titularidade do ataque. Autor dos gols da partida, o centroavante argentino mostrou alívio com a atuação e destacou a concorrência com Brenner e David.

"Estou feliz porque sinto que aproveitei a oportunidade que o Renato me deu. Ele confiou em mim e estou feliz que tudo deu certo. É importante marcar gols para ganhar confiança. Brenner e David são bons jogadores e estamos fazendo uma grande disputa nos treinos para alcançar o principal objetivo, que é jogar. Estamos bem", disse Spinelli.

Apesar do favoritismo, o Vasco teve dificuldades no primeiro tempo. O Paysandu fechou bem os lados do campo e obrigou o Cruz-Maltino a jogar pelo meio, onde também estava congestionado. Mas o panorama mudou no segundo tempo. Spinelli abriu o placar aos 11 minutos da etapa final e, pouco depois, aos 16, ampliou para decretar a vitória.

Com o resultado, o Vasco pode até perder por um gol de diferença para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. O jogo de volta será realizado no dia 13 de maio, às 19h (de Brasília), em São Januário. Antes, o Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (26), às 16h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.