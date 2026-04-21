Rio - O Vasco confirmou o favoritismo e construiu uma importante vantagem na Copa do Brasil. Com dois gols de Spinelli no segundo tempo, o Cruz-Maltino venceu o Paysandu por 2 a 0, nesta terça-feira (21), no Mangueirão, pelo jogo de ida da quinta fase da competição, e encaminhou a classificação às oitavas de final da competição nacional.
Com o resultado, o Vasco pode até perder por um gol de diferença para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. O jogo de volta será realizado no dia 13 de maio, às 19h (de Brasília), em São Januário. Antes, o Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (26), às 16h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.
Spinelli decide e Vasco larga na frente na Copa do Brasil
O primeiro tempo foi bastante disputado e com oportunidades dos dois lados. Jogando em casa, o Paysandu criou a primeira grande chance da partida em chute de Ítalo no travessão. O Vasco, por outro lado, mostrava mais organização nas construções das jogadas, principalmente com Rojas. O camisa 10, aliás, quase abriu o placar em chute defendido pelo goleiro Gabriel Mesquita.
Apesar da diferença técnica, o Paysandu conseguiu se organizar e se defendeu bem. O Papão fechou bem os lados do campo e matou a principal arma ofensiva do Vasco, o que obrigou o time carioca a ficar trocando passes pelo meio para tentar encontrar espaço — sem êxito. O time paraense também levou perigo nos contra-ataques e explorou as costas de Puma Rodríguez, o que gerou uma discussão com Thiago Mendes.
O Vasco foi para o intervalo com os ânimos exaltados após a discussão entre Puma Rodríguez e Thiago Mendes, mas isso não atrapalhou para o segundo tempo. O Cruz-Maltino voltou melhor e abriu o placar aos 11 minutos, em uma jogada inteligente de Rojas. O camisa 10 cobrou um lateral rápido para Andrés Gómez, que invadiu a área e serviu Spinelli. O argentino recebeu na área e bateu na saída do goleiro.
Apesar do gol, a torcida do Paysandu subiu o tom nas arquibancadas e manteve o time vivo. No lance seguinte, o Papão teve a chance de empatar, mas Marcinho isolou após receber livre no meio da área. Mas o futebol tem uma máxima que é cruel: quem não faz, leva. Logo na sequência, Spinelli aproveitou cruzamento de Rojas e ampliou o placar no Mangueirão.
Após ampliar o placar, o Vasco administrou o resultado. O Paysandu, por sua vez, sentiu o baque e não teve forças para reagir. Nos acréscimos, o Cruz-Maltino chegou a marcar o terceiro gol com Nuno Moreira após jogada individual de Brenner, mas o árbitro Ramon Abatti Abel (SC) marcou falta do atacante na disputa de bola com o zagueiro do Papão.
Paysandu x Vasco
Copa do Brasil - Jogo de ida da quinta fase Data: 21/04/2026 Local: Mangueirão, em Belém (PA) Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson Junior, Castro, Bruno Bispo e Bonifazi; Pedro Henrique (Brian Macapá [Henrico]), Caio Mello e Marcinho; Kauã Hinkel (Lucas Cardoso), Ítalo (Juninho) e Kleiton (Thalyson). Técnico: Júnior Rocha Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Thiago Mendes (Hugo Moura), Barros, Tchê Tchê (Adson) e Rojas (Nuno Moreira); Andrés Gómez (Matheus França) e Spinelli (Brenner). Técnico: Renato Gaúcho Gols: Spinelli, aos 11' do 2ºT (0-1) e aos 16' do 2ºT (0-2) Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC) Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC) VAR: Daiane Muniz (SP) Cartões amarelos: Pedro Henrique, Henrico (PAY); Thiago Mendes (VAS)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.