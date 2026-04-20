Renato Gaúcho voltou ao Vasco em maio deste ano - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho voltou ao Vasco em maio deste anoMatheus Lima / Vasco

Publicado 20/04/2026 12:52

Rio - O duelo contra o Paysandu, nesta terça-feira (21), marca o início de uma nova caminhada para Renato Gaúcho na Copa do Brasil sob o comando do Vasco. O treinador retorna ao torneio pelo clube com o desafio de apagar cicatrizes históricas. Se em 2006 o técnico bateu na trave ao ficar com o vice-campeonato diante do rival Flamengo, a memória da temporada seguinte traz outro episódio frustrante: a eliminação para o Gama em pleno Maracanã.



Naquela noite de 4 de abril de 2007, o Vasco de Renato Gaúcho entrou no estádio impulsionado pela expectativa do milésimo gol de Romário. O que se viu, no entanto, foi um balde de água fria logo no primeiro minuto, com um gol de Rodrigo Ninja após falha do goleiro Cássio. O volante Renato chegou a empatar para o Vasco aos 15 minutos, mas a pressão da equipe carioca parou nas mãos do goleiro Juninho e na trave.



O golpe final veio nos acréscimos do segundo tempo. Aos 48 minutos, Marcelo Uberaba cobrou falta com precisão, selando o 2 a 1 para os brasilienses. Como a primeira partida em Brasília havia terminado em 2 a 2, o Cruz-Maltino acabou sendo eliminado precocemente na segunda fase da competição.



Agora, o cenário é de recomeço. Contra o "Papão", Renato Gaúcho tenta usar a experiência das dores do passado para evitar surpresas e conduzir o Vasco no torneio. A bola rola nesta terça-feria (21), às 21h30 (de Brasília), na estreia do Vasco na edição de 2026 em Belém.