Puma Rodríguez em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Puma Rodríguez em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 20/04/2026 21:23

A delegação do Vasco viajou a Belém nesta segunda-feira (20) e foi recebida no hotel com festa da torcida. O clube compartilhou um vídeo que mostra o carinho dos cruz-maltinos, e Puma Rodríguez celebrou o apoio.

"Sempre que vá a qualquer lado tem gente do Vasco. Muito feliz, muito feliz. É bom para nós esse reconhecimento. Ficamos felizes por isso", disse Puma, em entrevista aos jornalistas que estavam no local.

O Vasco estreia na Copa do Brasil de 2026 nesta terça-feira (21). O Cruz-Maltino encara o Paysandu, que atualmente está na Série C, a partir das 21h30, no Mangueirão, pelo jogo de ida da quinta fase.

"Logicamente que pelejar pelo título, sair campeão. Todos quem jogam no Vasco... Tem que sempre brigar lá em cima", afirmou o lateral.

Na Copa do Brasil de 2024, o Vasco foi eliminado para o Atlético-MG e parou na semifinal. No ano seguinte, garantiu vaga na decisão, viu o Corinthians ser campeão.