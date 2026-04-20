Puma Rodríguez em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco
#VascoDaGama pic.twitter.com/a2Et1bRbMY— Vasco da Gama (@VascodaGama) April 20, 2026
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Torcida do Vasco festeja a delegação em Belém, e Puma valoriza o reconhecimento
Cruz-Maltino enfrenta o Paysandu na terça-feira (21), a partir das 21h30, no Mangueirão, pela Copa do Brasil
Relembre a última partida do Vasco na Copa do Brasil sob o comando de Renato Gaúcho
Técnico retorna ao torneio pelo Cruz-Maltino nesta terça-feira (21)
Adson entra bem em vitória do Vasco e responde sobre possível vaga no time titular
Atacante foi acionado para o segundo tempo do jogo contra o São Paulo
Puma Rodríguez volta a marcar após dois meses e lidera artilharia do Vasco em 2026
Lateral marca pela quarta vez na temporada e vive fase goleadora
Renato brinca com 'sofrimento' em vitória do Vasco: 'Começando a entender a torcida'
Treinador também elogiou a atuação da equipe diante do São Paulo
Andrés Gómez valoriza a torcida do Vasco após vitória: 'Sempre nos apoia'
Cruz-Maltino superou o São Paulo por 2 a 1 em São Januário
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