Renato Gaúcho em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco

Belém - Em busca de mais uma vitória, o Vasco visita o Paysandu nesta terça-feira (21), pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O embate será às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão.

Onde assistir? 

O duelo terá transmissão do SporTV, do Premiere (pay-per-view) e da GE TV (YouTube).

Como chega o Paysandu? 

Em boa fase, o Paysandu conta com o apoio da torcida para manter a sequência positiva. O Papão perdeu somente duas vezes nos últimos dez jogos - venceu cinco e empatou três.

Neste momento, o time paraense ocupa a sexta posição na Série C do Campeonato Brasileiro. Para tentar sair em vantagem, Júnior Rocha mandará a campo o que tem de melhor à disposição.

Como chega o Vasco? 

Depois de um momento conturbado - cinco jogos sem vencer -, o Vasco superou o São Paulo por 2 a 1 no último sábado (18) e recebeu uma injeção de ânimo antes da viagem a Belém. O objetivo é manter o ritmo, mesmo fora de casa.

Renato Gaúcho pode fazer mudanças no time que entrou em campo diante do Tricolor Paulista. Puma Rodríguez é um dos que têm chance de aparecer na escalação principal, no lugar de Paulo Henrique.

Ficha técnica

Paysandu x Vasco
Data e hora: 21/04/2026, às 21h30 (de Brasília)
Local: Mangueirão, em Belém (PA)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
VAR: Daiane Muniz (SP)

PAYSANDU: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Bruno Bispo e Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello, Marcinho e Kauã; Kleiton e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gomez e David. Técnico: Renato Gaúcho.