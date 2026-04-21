Thiago Mendes e Puma Rodríguez discutiram no jogo do Vasco - Reprodução

Thiago Mendes e Puma Rodríguez discutiram no jogo do VascoReprodução

Publicado 21/04/2026 23:45

Rio - A vitória do Vasco na Copa do Brasil ficou marcada por uma discussão entre dois jogadores de muita importância para o time. O lateral-direito Puma Rodríguez e o volante Thiago Mendes bateram boca após o primeiro tempo da partida contra o Paysandu, nesta terça-feira (21), no Mangueirão, pelo jogo de ida da quinta fase da competição nacional.

A discussão começou logo após o apito final do primeiro tempo. Capitão do Vasco, Thiago Mendes fez duras cobranças ao lateral-direito Puma Rodríguez, que teve dificuldades com a marcação na primeira etapa. O jogador uruguaio, no entanto, não gostou do tom do volante e rebateu. Com isso, os jogadores discutiram durante o caminho para o vestiário.



"Não sei o que passou entre os companheiros. Vamos falar sobre tudo com mais calma. Pode acontecer algo, mas é sempre para melhorar a equipe. Não fizemos a partida que queremos fazer, mas ainda podemos buscar o resultado. Vamos conversar com mais calma para entender o que aconteceu, corrigir os erros e voltar da melhor", disse Rojas na saída de campo ao "SporTV".

A declaração de Rojas se refletiu no desempenho do Vasco no segundo tempo. Se na primeira etapa o Cruz-Maltino teve dificuldades, na segunda etapa teve mais controle das ações, não teve problemas com os contragolpes do Paysandu e fez 2 a 0 em menos de 20 minutos, com gols de Spinelli. O camisa 10, inclusive, teve participação nos dois gols da vitória.

Com o resultado, o Vasco pode até perder por um gol de diferença para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. O jogo de volta será realizado no dia 13 de maio, às 19h (de Brasília), em São Januário. Antes, o Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (26), às 16h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.