Ramon Abatti Abel viu falta de Brenner em Bruno, zagueiro adversário, ao longo da jogadaReprodução / Premiere

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Belém - A CBF divulgou o áudio do VAR no polêmico gol anulado de Nuno Moreira, na vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Paysandu, na última terça-feira (21), no Mangueirão, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Responsável pelo árbitro de vídeo, Daiane Muniz recomendou revisão por falta de Brenner em Bruno, zagueiro adversário, ao longo da jogada.

"Ramon, eu te recomendo uma revisão para possível falta do jogador atacante. Eu quero te mostrar que ele, com a mão esquerda, está puxando, está segurando a camisa do defensor em todo momento, tá? Enquanto o defensor tenta buscar espaço com a mão direita. Pode ir. Atenção na camisa dele, tá? Ele é deslocado com esse puxão", relatou a árbitra.

Sendo assim, o juiz Ramon Abatti Abel foi ao monitor para analisar o lance, concordou e assinalou a infração: "Ok. O jogador atacante puxa e comete a falta. Puxa a camisa claramente. Perfeito. Ok, ele puxa o zagueiro e derruba. Ok, vou voltar com falta".
Com o resultado, o Vasco pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta. O duelo acontecerá no dia 13 de maio, às 19h (de Brasília), em São Januário. Se houver empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.