Ramon Abatti Abel viu falta de Brenner em Bruno, zagueiro adversário, ao longo da jogadaReprodução / Premiere
"Ramon, eu te recomendo uma revisão para possível falta do jogador atacante. Eu quero te mostrar que ele, com a mão esquerda, está puxando, está segurando a camisa do defensor em todo momento, tá? Enquanto o defensor tenta buscar espaço com a mão direita. Pode ir. Atenção na camisa dele, tá? Ele é deslocado com esse puxão", relatou a árbitra.
Sendo assim, o juiz Ramon Abatti Abel foi ao monitor para analisar o lance, concordou e assinalou a infração: "Ok. O jogador atacante puxa e comete a falta. Puxa a camisa claramente. Perfeito. Ok, ele puxa o zagueiro e derruba. Ok, vou voltar com falta".
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