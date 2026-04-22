Spinelli foi decisivo na vitória do Vasco sobre o Paysandu - Matheus Lima/Vasco

Spinelli foi decisivo na vitória do Vasco sobre o PaysanduMatheus Lima/Vasco

Publicado 22/04/2026 15:30

Rio - Spinelli viveu uma noite especial pelo Vasco. Sem marcar há cinco jogos, o centroavante argentino encerrou o jejum e foi decisivo ao marcar os gols da vitória sobre o Paysandu por 2 a 0 , na última terça-feira (21), no Mangueirão, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A boa atuação gerou elogios do técnico Renato Gaúcho, que destacou a disputa por posição.

"Os camisas 9 são muito cobrados no mundo todo. Os torcedores esperam que façam os gols. O Spinelli aproveitou a oportunidade. Eu faço rodízios e falo para eles estarem preparados. Ele brigou bastante com os zagueiros adversários. Foi importante. Não dá para colocar em campo sempre a mesma equipe. Estou rodando o grupo e estão dando conta do recado", disse Renato Gaúcho.

Contratado no início deste ano, Spinelli custou 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,5 milhões) junto ao Independiente del Valle, do Equador. O centroavante argentino, de 29 anos, chegou junto com Brenner com a missão de substituir Rayan e Vegetti, artilheiros do Vasco em 2025. Desde a sua chegada, soma 13 jogos, quatro gols e uma assistência — mais participações diretas do que Brenner e David, com quatro cada.

"Estou feliz porque sinto que aproveitei a oportunidade que o Renato me deu. Ele confiou em mim e estou feliz que tudo deu certo. É importante marcar gols para ganhar confiança. Brenner e David são bons jogadores e estamos fazendo uma grande disputa nos treinos para alcançar o principal objetivo, que é jogar. Estamos bem", afirmou Spinelli após a partida.

Com o resultado, o Vasco pode até perder por um gol de diferença para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. O jogo de volta será realizado no dia 13 de maio, às 19h (de Brasília), em São Januário. Antes, o Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (26), às 16h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.