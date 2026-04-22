Neo Química Arena, estádio do Corinthians, pode estar vazio contra o Vasco - Alexandre Kocinas/Corinthians

Neo Química Arena, estádio do Corinthians, pode estar vazio contra o VascoAlexandre Kocinas/Corinthians

Publicado 22/04/2026 13:42

Rio - O Vasco pode ter um reforço importante para enfrentar o Corinthians no próximo domingo (26): o estádio vazio. Em virtude do caso de racismo no clássico contra o Palmeiras, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o Timão com a perda de um mando de campo. Porém, segundo apuração do "ge", o clube se prepara para recorrer, mirando a possibilidade de ter a torcida presente contra o Cruz-Maltino.

De acordo com a determinação do Tribunal, o Corinthians jogará de portões fechados contra o Vasco, já que esta é a primeira partida da equipe na Neo Química Arena pelo Brasileirão, após o caso de injúria racial sofrida pelo goleiro Carlos Miguel, do Palmeiras, no dia 12 de abril. Além disso, o Timão foi multado em R$ 112 mil pelo caso.

Porém, a apuração do portal diz que o setor jurídico corintiano prepara um recurso para tentar adiar o cumprimento da punição para o jogo contra o São Paulo, que é próxima partida da equipe em Itaquera, pelo Brasileirão, no dia 10 de maio. A diretoria considera injusta a interrupção da venda de ingressos e dos preparativos para a partida contra o Vasco.

O argumento tem como base o prazo de dez dias dado pelo STJD para que a pena seja cumprida. Como o julgamento foi realizado na última sexta-feira (17), a partida contra o Vasco estaria dentro do período, portanto, a punição poderia ser adiada. O recurso será julgado pelo Tribunal na próxima sexta (24).

Corinthians e Vasco se enfrentam no domingo (26), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão, no qual o Timão ocupa a 17ª colocação, sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e o Cruz-Maltino se encontra no 10º lugar, a quatro pontos do G-5.