Rio — O meia Thiago Mendes se manifestou sobre a discussão entre ele e o companheiro de time, o lateral-direito Puma Rodríguez, na saída para o intervalo durante a vitória do Vasco contra o Paysandu nesta terça-feira (21). Em publicação nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira (22), o jogador disse que o bate-boca "aconteceu no calor do momento" e destacou o resultado positivo da partida.
"No final do primeiro tempo, na saída de campo, tive um desentendimento com um companheiro de equipe. Gostaria apenas de esclarecer que isso faz parte do jogo e aconteceu no calor do momento, onde os ânimos muitas vezes estão exaltados porque queremos o bem do time e estamos buscando ajustar coisas que aconteceram dentro das quatro linhas", afirmou.
Thiago, então, ressaltou que "está tudo bem" e o time segue focado nos objetivos do Cruz-Maltino. "O primeiro passo foi dado na Copa do Brasil e levamos para o Rio de Janeiro um resultado positivo. Isso é o que importa", concluiu.
Relembre o caso
A discussão começou logo após o apito final do primeiro tempo. Capitão do Vasco, Thiago Mendes fez duras cobranças a Puma, que teve dificuldades com a marcação na primeira etapa. O jogador uruguaio, no entanto, não gostou do tom do volante e rebateu. Com isso, os jogadores discutiram durante o caminho para o vestiário.
Próximo compromisso
O Vasco venceu o jogo no Mangueirão por 2 a 0. Com o resultado, o time pode até perder por um gol de diferença para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. A partida de volta será realizada no dia 13 de maio, às 19h, em São Januário. Antes, o Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (26), às 16h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.
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