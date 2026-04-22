Thiago Mendes e Puma Rodríguez discutiram no jogo do Vasco - Reprodução

Thiago Mendes e Puma Rodríguez discutiram no jogo do VascoReprodução

Publicado 22/04/2026 08:12





"No final do primeiro tempo, na saída de campo, tive um desentendimento com um companheiro de equipe. Gostaria apenas de esclarecer que isso faz parte do jogo e aconteceu no calor do momento, onde os ânimos muitas vezes estão exaltados porque queremos o bem do time e estamos buscando ajustar coisas que aconteceram dentro das quatro linhas", afirmou. Rio — O meia Thiago Mendes se manifestou sobre a discussão entre ele e o companheiro de time, o lateral-direito Puma Rodríguez, na saída para o intervalo durante a vitória do Vasco contra o Paysandu nesta terça-feira (21). Em publicação nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira (22), o jogador disse que o bate-boca "aconteceu no calor do momento" e destacou o resultado positivo da partida."No final do primeiro tempo, na saída de campo, tive um desentendimento com um companheiro de equipe. Gostaria apenas de esclarecer que isso faz parte do jogo e aconteceu no calor do momento, onde os ânimos muitas vezes estão exaltados porque queremos o bem do time e estamos buscando ajustar coisas que aconteceram dentro das quatro linhas", afirmou.

Thiago, então, ressaltou que "está tudo bem" e o time segue focado nos objetivos do Cruz-Maltino. "O primeiro passo foi dado na Copa do Brasil e levamos para o Rio de Janeiro um resultado positivo. Isso é o que importa", concluiu.

Relembre o caso

A discussão começou logo após o apito final do primeiro tempo. Capitão do Vasco, Thiago Mendes fez duras cobranças a Puma, que teve dificuldades com a marcação na primeira etapa. O jogador uruguaio, no entanto, não gostou do tom do volante e rebateu. Com isso, os jogadores discutiram durante o caminho para o vestiário.

Próximo compromisso

O Vasco venceu o jogo no Mangueirão por 2 a 0. Com o resultado, o time pode até perder por um gol de diferença para avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. A partida de volta será realizada no dia 13 de maio, às 19h, em São Januário. Antes, o Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (26), às 16h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão.