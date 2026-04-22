Nuno Moreira em ação durante jogo do Vasco, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

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Belém - Um dos pilares do Vasco no ano passado, Nuno Moreira caiu de produção e perdeu espaço entre os titulares recentemente. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu, na última terça-feira (21), no Mangueirão, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, o português analisou o momento que vive com a camisa cruz-maltina.
"A vida é assim, temos altos e baixos. Quem está jogando, está bem. Voltamos a vencer no jogo passado e, agora, conseguimos outra vitória importante. Assim é a vida do jogador de futebol, hoje podemos jogar e, amanhã, não. O mais importante é ajudar", declarou o atacante, em entrevista à 'GE TV'.
Diante do Papão, ele saiu do banco no segundo tempo e balançou a rede já na reta final. A arbitragem, porém, anulou o gol por falta de Brenner em Bruno, zagueiro adversário, ao longo da jogada.
Nas últimas cinco partidas, Nuno Moreira só foi titular contra Barracas Central (ARG) e Audax Italiano (CHI), pela Copa Sul-Americana. Em ambas as ocasiões, Renato Gaúcho mandou a campo um time recheado de reservas.
O próximo compromisso do Vasco será contra o Corinthians, domingo (26), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.