Nuno Moreira em ação durante jogo do Vasco, em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Nuno Moreira em ação durante jogo do Vasco, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 22/04/2026 12:56

Belém - Um dos pilares do Vasco no ano passado, Nuno Moreira caiu de produção e perdeu espaço entre os titulares recentemente. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu , na última terça-feira (21), no Mangueirão, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, o português analisou o momento que vive com a camisa cruz-maltina.

"A vida é assim, temos altos e baixos. Quem está jogando, está bem. Voltamos a vencer no jogo passado e, agora, conseguimos outra vitória importante. Assim é a vida do jogador de futebol, hoje podemos jogar e, amanhã, não. O mais importante é ajudar", declarou o atacante, em entrevista à 'GE TV'.

Diante do Papão, ele saiu do banco no segundo tempo e balançou a rede já na reta final. A arbitragem, porém, anulou o gol por falta de Brenner em Bruno , zagueiro adversário, ao longo da jogada.

Nas últimas cinco partidas, Nuno Moreira só foi titular contra Barracas Central (ARG) e Audax Italiano (CHI), pela Copa Sul-Americana. Em ambas as ocasiões, Renato Gaúcho mandou a campo um time recheado de reservas.