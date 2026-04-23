Renato Gaúcho não quer priorizar a Copa Sul-AmericanaMatheus Lima / Vasco
Conmebol suspende Renato Gaúcho por três jogos do Vasco na Sul-Americana
Técnico recebe punição por ausência em primeiro jogo do time na competição
A decisão da Conmebol
Declarações de Renato Gaúcho também influenciaram
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