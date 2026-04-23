Renato Gaúcho não quer priorizar a Copa Sul-Americana - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho não quer priorizar a Copa Sul-AmericanaMatheus Lima / Vasco

Publicado 23/04/2026 22:42 | Atualizado 23/04/2026 22:56

o técnico não viajou à Argentina para comandar os reservas contra o Barracas Central. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa, confirmada por O DIA. Renato Gaúcho não poderá comandar o Vasco nas próximas três rodadas da Sul-Americana. A suspensão foi definida pela Conmebol após processo disciplinar aberto na primeira rodada da competiçã o, quandocontra o Barracas Central. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa, confirmada por O DIA.

Na ocasião, ele permaneceu no Rio de Janeiro para comandar treinos com os titulares poupados no empate sem gols, no estádio Florencio Sola. Além disso, repercutiu mal uma foto dele no sofá assistindo ao duelo, enquanto o auxiliar Marcelo Salles ficou à frente da equipe.



A decisão da Conmebol



Renato Gaúcho foi enquadrado no artigo 11 do Código Disciplinar da Conmebol, que trata de princípios de conduta dentro do futebol sul-americano. O dispositivo prevê sanções para atitudes consideradas inadequadas ou que possam afetar a imagem da competição.



Declarações de Renato Gaúcho também influenciaram





Além da ausência na estreia, o treinador criticou a Conmebol após o jogo contra o Audax Italiano. O Vasco perdeu por 2 a 1 em um confronto marcado por decisões polêmicas da arbitragem.

"Eu sempre falei que a prioridade do clube é o Brasileiro. É a prioridade do clube. Eu não viajei, me criticaram, e a Conmebol gritou lá... Será que a Conmebol vai gritar com o árbitro? Ou vai gritar comigo? A Conmebol tem que estar preocupada com quem vai apitar os jogos", atacou.





