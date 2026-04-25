Rio - O Vasco consolidou uma rotina de extremos neste Campeonato Brasileiro. Ocupando o posto de equipe que mais somou pontos após estar atrás no placar (10), o clube também detém a marca negativa de ser o que mais desperdiçou estando em vantagem (14).
A chegada de Renato Gaúcho acentuou esse cenário. Com o treinador, o time conquistou vitórias marcantes de virada contra Palmeiras e São Paulo, em São Januário, além do clássico diante do Fluminense, no Maracanã. Entretanto, a dificuldade em administrar resultados custou pontos contra Cruzeiro, Coritiba e Remo, partidas que terminaram em empate após o Cruz-Maltino abrir o marcador. No clássico com o Botafogo, o time saiu na frente, mas sofreu a virada em casa.
A instabilidade defensiva, no entanto, vem desde o início do torneio. Nas duas primeiras rodadas, ainda sob a gestão de Fernando Diniz, o Vasco vencia o Mirassol e a Chapecoense, mas permitiu a virada e o empate, respectivamente. Até o momento, o triunfo por 2 a 1 sobre o Grêmio, pela oitava rodada, foi o único jogo em que a equipe venceu sem precisar reagir a um placar adverso.
O Vasco volta a campo neste domingo (26) para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena. O confronto, válido pela 13ª rodada do Brasileirão, acontece às 16h (de Brasília).
