Vasco foi derrotado pelo Corinthians por 1 a 0 - André Cardoso/ Dia Esportivo/ Estadão Conteúdo

Vasco foi derrotado pelo Corinthians por 1 a 0André Cardoso/ Dia Esportivo/ Estadão Conteúdo

Publicado 26/04/2026 18:10 | Atualizado 26/04/2026 18:24

São Paulo - Em duelo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, o Vasco ampliou seu histórico negativo fora do Rio no Campeonato Brasileiro de 2026. Mesmo com um jogador a mais em todo o segundo tempo, o Cruz-Maltino não conseguiu reagir, ao sair atrás do placar na etapa inicial, e acabou derrotado por 1 a 0. A partida marcou o reencontro do clube carioca com o adversário algoz da final da Copa do Brasil de 2025 e também com o treinador Fernando Diniz, que trabalhou em São Januário até o fim de fevereiro.

Derrotado pelo Brasileiro, o Vasco volta a jogar na próxima quinta-feira (dia 30), pela Sul-Americana. Em busca da sua primeira vitória pela competição, o Cruz-Maltino recebe o Olimpia, em São Januário. Já o Corinthians entra em campo pela Libertadores contra o Peñarol, na Neo Química Arena, no mesmo dia.

O primeiro tempo entre Vasco e Corinthians começou bem equilibrado com o clube paulista tendo mais efetividade nas chegadas, principalmente em lances de bola parada. Gustavo Henrique e Raniele levaram o goleiro Léo Jardim a fazer grandes defesas.

A primeira chegada do Vasco foi aos 34 minutos. Robert Renan deu belo passe para David, que saiu na cara de Kauê, que fez grande defesa, salvando o Corinthians. No lance seguinte, os paulistas abriram o placar. Em belíssima jogada coletiva, Matheus Bidu finalizou de direita, sem chances de defesa para o goleiro Léo Jardim.

Antes do intervalo, o Vasco ficou em vantagem numérica. Aos 44 minutos, André deu uma tesoura em Thiago Mendes e o árbitro Davi de Oliveira Lacerda deu cartão vermelho direto para o jovem atleta do Corinthians.

O Vasco voltou para o segundo tempo com duas mudanças. Cuiabano sentiu um problema físico e foi substituído por Lucas Piton. Johan Rojas entrou na vaga de Thiago Mendes para dar mais ofensividade. O Cruz-Maltino voltou tentando arriscar de fora da área nos primeiros minutos para exercer uma pressão no clube paulista.

Com a vantagem numérica, o Vasco empurrava o Corinthians para o seu campo de defesa. Porém, o Cruz-Maltino tinha dificuldade de furar o sistema defensivo do clube paulista. Nenhuma grande oportunidade era criada pela equipe de Renato Gaúcho.

Em busca de mais presença de área, o treinador do Vasco colocou Cláudio Spinelli na partida, na vaga de David. Porém, a defesa do Corinthians seguiu levando a melhor na maioria dos lances e conseguiu manter o resultado favorável até o fim.