Tesoura de André em Thiago Mendes rendeu vermelho e deu ao Vasco a oportunidade de controlar a partida com superioridade numérica - Jhony Inacio/ Enquadrar/ Estadão Conteúdo

Tesoura de André em Thiago Mendes rendeu vermelho e deu ao Vasco a oportunidade de controlar a partida com superioridade numérica Jhony Inacio/ Enquadrar/ Estadão Conteúdo

Publicado 26/04/2026 18:40

São Paulo - Com a derrota para o Corinthians, na Neo Química Arena, nenhum jogador do Vasco prestou entrevista ao fim do segundo tempo. Porém, no intervalo, Thiago Mendes, que acabou sendo substituído por Renato Gaúcho fez críticas a arbitragem da partida, comandada por Davi de Oliveira Lacerda.

"Quero falar sobre a arbitragem. É uma falta de respeito o que estão fazendo com o Vasco, eles estão batendo e não estão tomando cartões amarelos. Nós, a cada falta, recebemos cartões. Não acho justo, tem que ser igual", disse.

Curiosamente, Thiago Mendes foi pivô da jogada, que levou o Corinthians a ficar com um jogador a menos. Aos 44 minutos do primeiro tempo, André deu uma tesoura no volante do Vasco e acabou sendo expulso por Davi de Oliveira Lacerda.

Apesar da vantagem numérica, o Vasco não conseguiu reverter o resultado e acabou sendo derrotado pelo Corinthians por 1 a 0. O gol único da partida aconteceu aos 37 minutos do primeiro tempo, em bela jogada coletiva dos paulistas concluída por Matheus Bidu.