Tesoura de André machucou tornozelo de Thiago Mendes em Corinthians x VascoJhony Inacio/ Enquadrar/ Estadão Conteúdo
Thiago Mendes vira preocupação para o Vasco após entrada dura: 'Desleal'
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