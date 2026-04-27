Tesoura de André machucou tornozelo de Thiago Mendes em Corinthians x Vasco - Jhony Inacio/ Enquadrar/ Estadão Conteúdo

Tesoura de André machucou tornozelo de Thiago Mendes em Corinthians x VascoJhony Inacio/ Enquadrar/ Estadão Conteúdo

Publicado 27/04/2026 09:40

ainda sente muitas dores no tornozelo direito por causa da falta que sofreu de André ainda no primeiro tempo, na

Thiago Mendes passou a ser dúvida para os próximos jogos do Vasco. O volantepor causa da falta que sofreu de André ainda no primeiro tempo, na derrota por 1 a 0 para o Corinthians.

Por causa da entrada dura, o jogador corintiano foi expulso. E o vascaíno, substituído no intervalo, criticou o adversário e não garantiu presença na próxima partida, quinta-feira (30), contra o Olimpia, pela Copa Sul-Americana.



"Não posso te falar ainda exatamente (sobre estar à disposição), mas meu tornozelo está doendo bastante. Foi uma entrada desleal, infelizmente acontece. É o futebol. Vou tratar normalmente, espero quinta-feira estar à disposição", disse o volante na zona mista após o jogo.



A tendência é que Thiago Mendes não entre em campo durante a semana - Vasco deve jogar com time reserva ou misto - e seja preparado para o clássico de domingo (3), contra o Flamengo, no Maracanã. Sua presença dependerá do que mostrar o exame pelo qual passará ainda nesta segunda e também da evolução do tratamento para as dores.



Thiago Mendes não é o único problema do Vasco



O técnico Renato Gaúcho também não sabe se poderá contar com Cuiabano. O lateral foi substituído no intervalo com dores musculares e passará por exame de imagem para saber se há algum tipo de lesão.

Caso não tenha, a presença contra o Flamengo dependerá de como estará em relação às dores ao longo da semana. Mas se houver lesão, desfalcará o Vasco pelos próximos jogos.