Renato Gaúcho, técnico do Vasco - Reprodução / Vasco TV

Renato Gaúcho, técnico do VascoReprodução / Vasco TV

Publicado 28/04/2026 09:00

Rio — O Vasco está se planejando para fazer contratações que reforcem setores carentes do time e preencham o elenco, em meio às disputas do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Os perfis estão sendo definidos pela diretoria e a comissão técnica.



O Gigante da Colina prioriza, no momento, a busca por um volante que tenha chegada à área adversária, conforme o "ge". Há o entendimento de que as melhores oportunidades seriam no meio do ano, devido às aberturas das janelas internacionais.



O clube também monitora o mercado por um atacante canhoto para jogar pelo lado direito, em meio à fase ruim de Marino, que ainda não engrenou, e outro para atuar mais centralizado.

Já na defesa, o Vasco quer a contratação de um zagueiro destro, para concorrer com Saldivia e Cuesta. A quantidade de gols sofridos é identificada como uma das principais carências do time, e a chegada de um nome com força na bola aérea pode mudar esta rota.



O Cruz-Maltino já realizou sondagens, mas não há propostas formais. No entanto, alguns alvos estão definidos desde o início do ano. A próxima janela de transferências abre em 20 de julho.