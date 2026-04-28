Renato Gaúcho, técnico do VascoReprodução / Vasco TV
O Gigante da Colina prioriza, no momento, a busca por um volante que tenha chegada à área adversária, conforme o "ge". Há o entendimento de que as melhores oportunidades seriam no meio do ano, devido às aberturas das janelas internacionais.
O clube também monitora o mercado por um atacante canhoto para jogar pelo lado direito, em meio à fase ruim de Marino, que ainda não engrenou, e outro para atuar mais centralizado.
O Cruz-Maltino já realizou sondagens, mas não há propostas formais. No entanto, alguns alvos estão definidos desde o início do ano. A próxima janela de transferências abre em 20 de julho.
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