Thiago Mendes em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Thiago Mendes em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 28/04/2026 17:35

Rio - Em uma semana decisiva, o Vasco pode ter dois problemas para os próximos jogos. O lateral-esquerdo Cuiabano e o volante Thiago Mendes não participaram da atividade de campo nesta terça-feira (28), no CT Moacyr Barbosa, e viraram dúvidas para os jogos contra o Olimpia, do Paraguai, pela Sul-Americana, e Flamengo, pelo Brasileirão.

O Vasco avalia a condição da dupla, mas a ausência dos dois titulares nos treinos preocupa, de acordo com o "ge". Thiago Mendes foi substituído no intervalo da derrota contra o Corinthians, no último domingo (26), após sofrer uma entrada dura de André. Já Cuiabano, por sua vez, também deixou o jogo no intervalo por causa de um problema muscular.

A tendência é que Cuiabano e Thiago Mendes sejam poupados contra o Olimpia, do Paraguai, quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), em São Januário, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O técnico Renato Gaúcho, aliás, deve mandar a campo um time formado majoritariamente por reservas, mas os titulares serão relacionados.

Depois do confronto contra o time paraguaio, o Vasco se prepara para enfrentar o Flamengo, no domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão. Até lá, o Cruz-Maltino tentará recuperar Cuiabano e Thiago Mendes para ter força máxima no clássico. Com a derrota para o Corinthians, o Gigante da Colina ficou em 10º lugar com 16 pontos.