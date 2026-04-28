Thiago Mendes em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Thiago Mendes e Cuiabano não treinam, e devem desfalcar Vasco na Sul-Americana
Jogadores também viraram dúvida para o clássico com o Flamengo, no domingo (3)
Lucas Piton aproveita má fase de Cuiabano para recuperar espaço no Vasco
Garçom do time na última temporada, lateral ainda não deslanchou em 2026
Thiago Mendes e Cuiabano não treinam, e devem desfalcar Vasco na Sul-Americana
Jogadores também viraram dúvida para o clássico com o Flamengo, no domingo (3)
Vasco monitora mercado e define prioridades para próxima janela
Diretoria busca jogadores para o ataque, meio-campo e defesa
Corinthians é denunciado no STJD e pode ser punido por provocar o Vasco
Clube pode ser punido por provocação no telão e outros incidentes
Vasco avança em negociação com a SportingBet e busca valores do 'primeiro escalão'
Casa de apostas tem acordo com o Palmeiras que pode chegar a R$ 170 milhões anuais
Thiago Mendes pode pegar gancho de seis jogos por crítica a árbitro em derrota para o Corinthians
Volante, de 34 anos, é um dos destaques do Vasco
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.