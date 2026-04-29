Tita, com a camisa 8, em frente à placa de publicidade, comemora gol contra Olimpia - Reprodução / YouTube

Tita, com a camisa 8, em frente à placa de publicidade, comemora gol contra OlimpiaReprodução / YouTube

Publicado 29/04/2026 10:50

Rio — O Vasco enfrenta o Olimpia nesta quinta-feira (30), às 19h, em São Januário, pela 3ª rodada do grupo G da Copa Sul-Americana. O Cruz-Maltino já jogou contra o mesmo adversário na Libertadores 1990, em jogos que contaram com as participações de atletas como Roberto Dinamite, Bebeto, Tita e Bismarck.



O retrospecto desta edição do torneio teve uma vitória dos brasileiros e uma dos paraguaios, que viriam a conquistar o torneio. Na primeira partida, no estádio Defensores del Chaco, os cariocas tiveram um volume maior de criação e chegaram a marcar, com Tita, em cobrança de escanteio, mas o Olimpia virou e venceu por 2 a 1.

Já no returno, o Cruz-Maltino garantiu a classificação à próxima fase ao vencer o oponente por 1 a 0, em São Januário. Bebeto cruzou para Sorato se aproveitar de falha do goleiro Julian e empurrar ao fundo das redes. O atleta do Olimpia, no entanto, se recuperou fazendo ao menos mais três grandes defesas que impediram um placar mais elástico.



Durante o decorrer da etapa inicial, o técnico vascaíno, Alcir Portella, precisou ser atendido pelo médico da equipe, Alexandre Campello, e hospitalizado. Em um acontecimento inesperado, o treinador foi substituído por Roberto Dinamite no intervalo da partida, que passou a comandar a equipe nos 45 minutos restantes.

Amistoso em 1992

As equipes ainda voltaram a se enfrentar em dezembro de 1992, em um amistoso no estádio de São Januário. A partida marcou a celebração do título estadual do ano e a entrega de faixas aos campeões. No entanto, o jogo foi morno, e pouco mais de mil torcedores compareceram.

Alê e Caballero marcaram no empate em 1 a 1, que ficou marcado como um dos últimos jogos de Dinamite pelo Vasco. Os jornais da época também destacaram a atuação do jovem Edmundo, que viria a se tornar um dos maiores ídolos do clube.