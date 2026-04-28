Copa do Mundo de 2026 acontece entre 11 de junho e 19 de julho - Divulgação / Fifa

Copa do Mundo de 2026 acontece entre 11 de junho e 19 de julhoDivulgação / Fifa

Publicado 28/04/2026 22:30 | Atualizado 28/04/2026 22:32

Rio - A Fifa aumentou a premiação da Copa do Mundo de 2026. Em reunião do Conselho da entidade nesta terça-feira (28), em Vancouver, no Canadá, ficou definido que serão distribuídos 871 milhões de dólares (R$ 4,3 bilhões) em prêmios, sendo que o campeão vai embolsar 51 milhões de dólares (R$ 267 milhões). Já o vice-campeão receberá 34 milhões de dólares (R$ 170 milhões).

O aumento da premiação foi por causa da expectativa de que a Copa do Mundo gere receita recorde para a Fifa. As menores premiações serão pagas às equipes que terminarem entre a 33ª e 48ª colocação, que subiu para 10 milhões de dólares (R$ 50 milhões). A federação também pagará uma ajuda de custos de 2,5 milhões de dólares (R$ 12,5 milhões) para a preparação das seleções.

Mudança nas regras de cartões

A Fifa também aprovou, nesta terça-feira (28), uma mudança no regulamento da Copa do Mundo de 2026. Agora, os cartões serão zerados em dois momentos da competição: logo após a fase de grupos e depois das quartas de final. O motivo é o aumento de seleções e a implementação de uma fase a mais entre a fase de grupos e as oitavas de final.

Os jogadores, porém, ainda terão que cumprir suspensão caso acumulem dois cartões amarelos. A Copa do Mundo de 2026 será a primeira com 48 seleções na história. Os dois primeiros de cada grupo avançam de fase, além dos oito melhores terceiros colocados. Ao todo, o campeão terá que disputar oito jogos, um a mais do que as edições anteriores.