Copa do Mundo de 2026 acontece entre 11 de junho e 19 de julhoDivulgação / Fifa
Fifa aprova novas regras de cartões e aumenta premiação da Copa do Mundo
Campeão levará R$ 267 milhões
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