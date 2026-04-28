Éder Militão e famíliaReprodução/Instagram

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Rio - Éder Militão compartilhou um momento em família, nesta terça-feira (28), após ser submetido a uma cirurgia que o deixará fora da Copa do Mundo de 2026. O procedimento foi realizado por causa de uma ruptura no tendão proximal do bíceps femoral da perna esquerda, sofrida em jogo do Real Madrid no Campeonato Espanhol.
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Éder Militão e família - Reprodução/Instagram
Éder Militão e Tainá - Reprodução/Instagram
Roberto Carlos presta apoio à Militão - Reprodução/Instagram
Rodrygo presta apoio à Militão - Reprodução/Instagram
"Minha verdadeira riqueza", escreveu em uma foto com a mulher Tainá Militão, os enteados, Helena e Matteo, e a filha Cecília.
Mais cedo, o jogador já havia postado uma mensagem agradecendo o apoio de todos. "Tudo certo, graças a Deus! Obrigado de coração a todos pelas mensagens de apoio". 
Durante o dia, Militão repostou mensagens de amigos, como Roberto Carlos, pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira e ex-jogador do Real Madrid, e Rodrygo, seu companheiro de equipe e que também sofreu uma lesão que o deixou fora da Copa do Mundo 2026.
"Boa recuperação lindo", escreveu Roberto Carlos, enquanto Rodrygo disse entender pelo que o zagueiro está passando: "Sei exatamente o seu sentimento neste momento, mas estaremos juntos como sempre, irmão!", publicou acompanhado de uma foto dos dois vestindo a camisa da Seleção Brasileira. 