Plata marcou na goleada do Flamengo sobre o Atlético-MG - Divulgação/Flamengo

Plata marcou na goleada do Flamengo sobre o Atlético-MGDivulgação/Flamengo

Publicado 28/04/2026 19:30 | Atualizado 28/04/2026 19:31

Rio - Gonzalo Plata conseguiu dar a volta por cima no Flamengo. Após perder espaço com a saída de Filipe Luís, o atacante equatoriano recuperou o prestígio e voltou a jogar com frequência com o técnico Leonardo Jardim. O novo momento foi coroado com gol na goleada sobre o Atlético-MG por 4 a 0, no último domingo (26), na Arena MRV, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Um dos pilares do Flamengo durante a era Filipe Luís, Gonzalo Plata deixou de ser a referência do ataque e virou reserva após a troca no comando. Nos primeiros cinco jogos sob o comando de Leonardo Jardim, o atacante equatoriano ficou no banco em três e entrou em campo apenas duas vezes: 7 minutos contra o Fluminense na final do Carioca e quatro minutos com o Botafogo no Brasileirão.

Insatisfeito com a situação, Gonzalo Plata chegou a ficar com o futuro indefinido no Flamengo. Além disso, o comportamento do jogador fora das quatro linhas também gerou incômodo. Porém, a história mudou após a Data Fifa, quando defendeu o Equador nos empates com Marrocos e Holanda. De lá para cá, jogou em sete dos oito jogos do Flamengo.

Após a Data Fifa, Gonzalo Plata foi poupado da derrota contra o Bragantino por causa do desgaste físico e voltou a ser utilizado contra o Santos, em 5 de abril, quando ficou em campo por apenas nove minutos e deu uma assistência. Desde então, entrou em todos os jogos. São sete partidas consecutivas, sendo quatro como titular. Na vitória sobre o Atlético-MG, marcou o seu primeiro gol com Leonardo Jardim no comando.

Contratado em agosto de 2024, Gonzalo Plata custou 4,25 milhões de dólares (R$ 24 milhões na cotação da época) junto ao Al-Sadd, do Catar. O jogador, de 25 anos, tem contrato até 2029. Ao todo, soma 88 jogos, nove gols e 11 assistências. Na temporada atual, são 18 partidas, dois gols e uma assistência. Das três participações diretas, duas foram com Leonardo Jardim.