Samuel Lino comemora gol pelo Flamengo - Daniel Ramalho / AFP

Samuel Lino comemora gol pelo FlamengoDaniel Ramalho / AFP

Publicado 28/04/2026 11:52

Rio — O ponta-esquerda Samuel Lino deu duas assistências na goleada do Flamengo sobre o Atlético-MG no último domingo (26), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, ele chegou a oito passes para gol no ano, liderando a estatística entre o elenco rubro-negro.



O atacante está conseguindo se recuperar após ter atuações ruins em 2025. Contratado em julho do ano passado com o rótulo de jogador mais caro da história do clube até então, pelo valor de 22 milhões de euros (R$ 143 milhões, na cotação da época), o jogador acumulou questionamentos da torcida, mas está se redimindo e ganhando elogios.

Samuel Lino já havia dado dois passes para gol no clássico contra o Fluminense, no último dia 12 de abril, também pelo Brasileirão, em que o Flamengo venceu por 2 a 1, e na goleada por 7 a 1 em cima do Sampaio Corrêa, pelo Estadual, em 7 de fevereiro. Ele ainda deu assistências contra o Cruzeiro e o Madureira.

Os jogadores Bruno Henrique e Carrascal aparecem logo na sequência do ranking, com quatro assistências cada.

Além dos passes, Lino também balançou as redes quatro vezes no ano, somando 12 participações em gols em 2026.



O Flamengo volta a campo para enfrentar o Estudiantes nesta quarta-feira (29), às 21h30, na Argentina, pela Copa Libertadores.