Rio — O ponta-esquerda Samuel Lino deu duas assistências na goleada do Flamengo sobre o Atlético-MG no último domingo (26), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, ele chegou a oito passes para gol no ano, liderando a estatística entre o elenco rubro-negro.
O atacante está conseguindo se recuperar após ter atuações ruins em 2025. Contratado em julho do ano passado com o rótulo de jogador mais caro da história do clube até então, pelo valor de 22 milhões de euros (R$ 143 milhões, na cotação da época), o jogador acumulou questionamentos da torcida, mas está se redimindo e ganhando elogios.
Samuel Lino já havia dado dois passes para gol no clássico contra o Fluminense, no último dia 12 de abril, também pelo Brasileirão, em que o Flamengo venceu por 2 a 1, e na goleada por 7 a 1 em cima do Sampaio Corrêa, pelo Estadual, em 7 de fevereiro. Ele ainda deu assistências contra o Cruzeiro e o Madureira.
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