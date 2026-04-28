Projeto do Brighton para estádio dedicado ao futebol feminino - Divulgação / Brighton

Projeto do Brighton para estádio dedicado ao futebol femininoDivulgação / Brighton

Publicado 28/04/2026 20:00 | Atualizado 28/04/2026 20:01

Inglaterra - O Brighton anunciou, nesta terça-feira (28), que vai construir um estádio com capacidade para 10 mil espectadores, dedicado inteiramente aos jogos de sua equipe feminina. A iniciativa é altamente incomum e, talvez, até mesmo inédita na Europa, segundo o clube do sul da Inglaterra.

As "Seagulls" esperam inaugurar a nova arena "o mais tardar na temporada 2030/31", sujeito à obtenção das licenças de planejamento urbanístico necessárias. O estádio será construído ao lado do Amex Stadium, casa da equipe masculina. As duas arenas serão inclusive conectadas por uma passarela.



Trata-se do "primeiro estádio construído especificamente para uma equipe feminina no Reino Unido e na Europa" e "um dos apenas três estádios desse tipo no mundo", de acordo com um comunicado do clube. Nos Estados Unidos, o Kansas City Current atua no CPKC Stadium desde 2024. A nova franquia norte-americana, Denver Summit, por sua vez, prevê inaugurar um novo estádio em 2028.

O Brighton feminino, que ocupa atualmente a sexta posição na classificação do campeonato inglês, disputa a maioria de suas partidas no Broadfield Stadium, em Crawley, localizado a cerca de 30 quilômetros de Brighton. Várias equipes femininas têm migrado para os estádios de suas respectivas equipes masculinas, como é o caso de Arsenal, Chelsea e Aston Villa.