Projeto do Brighton para estádio dedicado ao futebol femininoDivulgação / Brighton
Time inglês anuncia estádio exclusivo para equipe feminina em projeto inédito na Europa
Nova arena do Brighton terá capacidade para 10 mil torcedores
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