PSG e Bayern se enfrentaram em Paris - AFP

PSG e Bayern se enfrentaram em ParisAFP

Publicado 28/04/2026 17:57

França - Em uma partida espetacular, o PSG derrotou o Bayern por 5 a 4, em Paris, nesta terça-feira (dia 28) e saiu em vantagem na semifinal da Liga dos Campeões. Os atuais campeões europeus sairam atrás, depois abriram três gols de diferença, mas os Bávaros reagiram e conseguiram reduzir o prejuízo na partida de ida da competição.

Com o resultado, o PSG poderá empatar no próximo dia 6 (quarta que vem), às 16h (de Brasília), para garantir vaga na final. O Bayern terá eu vencer em casa por dois gols de diferença para avançar. Vitória alemã por placar mínimo leva a disputa para a prorrogação. A outra semifinal começa a ser disputada por Arsenal e Atlético de Madrid, nesta quarta-feira (dia 29), na Espanha.

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Considerado os dois maiores favoritos ao título da Liga dos Campeões, PSG e Bayern fizeram um jogo espetacular em Paris. Os visitantes saíram na frente na semifinal. Aos 17 minutos, em cobrança de pênalti, Kane abriu o placar para os alemães.

O empate do PSG não demorou. Sete minutos depois, Kvaratskhelia apareceu para deixar tudo igual. A virada dos donos casa chegou aos 33 minutos com João Neves. O Bayern não demorou a reagir e anotou o seu segundo gol com Olise aos 41 minutos.

Porém, o atual campeão europeu voltou a ficar em vantagem antes do intervalo. Em cobrança de pênalti, Ousmane Dembélé, eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa na última temporada, anotou o terceiro gol para os franceses.

O segundo tempo começou e o PSG conseguiu ampliar logo aos 11 minutos. Kvaratskhelia apareceu novamente para anotar o quarto dos donos da casa na partida. Dois minutos depois, os franceses fizeram mais um. Dembélé anotou o quinto para o atual campeão europeu.

Apesar da vantagem do PSG, o Bayern não esmoreceu e conseguiu diminuir o placar. Aos 20 minutos, Dayot Upamecano marcou para os visitantes em Paris. Três minutos depois, Luis Díaz apareceu para diminuir e colocar fogo no jogo novamente.

Os últimos minutos foram emocionantes com chances criadas para todas as equipes, mas a vantagem do PSG persistiu e o clube francês poderá empatar contra os alemães em Munique para chegar a mais uma final de Liga dos Campeões.