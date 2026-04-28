Mário Jorge é o novo técnico do Volta RedondaDivulgação
O novo comandante já tem estreia definida: será contra o Brusque, em jogo válido pela quinta rodada da Série C. A partida acontece no próximo domingo (3), às 17h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).
Mário Jorge chega para substituir William De Mattia. O antigo treinador permaneceu no cargo por 42 dias e, apesar de estar invicto na Copa Sul-Sudeste, conquistou apenas uma vitória em quatro jogos na Série C, deixando a equipe na 17ª posição.
Mário Jorge comandou o sub-20 do Flamengo entre 2022 e 2023. No período, conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-20 e a Copa Libertadores da categoria. O técnico também assumiu o time profissional interinamente após as saídas de Vitor Pereira e Jorge Sampaoli. Foram três jogos, com uma vitória, um empate e uma derrota.
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