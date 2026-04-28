Reunião especial da International Board da Fifa trouxe duas novidades Foto: Fifa
A medida tem como objetivo coibir comportamentos discriminatórios. Em 2026, o argentino Gianluca Prestianni, do Benfica foi punido pela Uefa após proferir ofensas racistas contra Vini Jr, do Real Madrid, em partida da Liga dos Campeões em fevereiro, tampando a boca para esconder suas ofensas.
Outra mudança prevê expulsão para jogadores que abandonarem o gramado em forma de protesto contra decisões da arbitragem. Em janeiro de 2026, a seleção do Senegal deixou o campo contra o Marrocos após contestar um pênalti marcado. Apesar de retornar e vencer na prorrogação, o resultado foi revertido posteriormente, com a vitória sendo atribuída aos marroquinos por W.O.
As novas diretrizes serão repassadas às 48 seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2026, que será realizada em Canadá, Estados Unidos e México.
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