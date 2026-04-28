Diego Simeone é técnico do Atlético de Madrid desde dezembro de 2011 - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Diego Simeone é técnico do Atlético de Madrid desde dezembro de 2011Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 28/04/2026 17:45 | Atualizado 28/04/2026 17:48

Espanha - Às vésperas de encarar o Arsenal pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões 2025/26, nesta próxima quarta-feira (29), Diego Simeone buscou equilibrar as expectativas em torno do Atlético de Madrid. Ao ser questionado sobre a cobrança por uma conquista que o clube persegue há décadas, o comandante foi categórico.



"Não há pressão, há responsabilidade. A emoção de estar perto de um objetivo enorme, um que o clube nunca alcançou. Temos que nos preparar para jogar. No final, os jogadores decidem com base em sua experiência, personalidade e ética de trabalho", afirmou, em entrevista coletiva nesta terça-feira (28).



O Atlético de Madrid carimbou sua vaga após despachar o Barcelona em um duelo espanhol nas quartas de final. Agora, decide o destino europeu primeiro em casa e, na próxima semana, define a classificação no Emirates Stadium, em Londres.

O desafio é superar o Arsenal, que já aplicou um sonoro 4 a 0 no Atlético durante a fase de liga desta edição. Simeone reconheceu a qualidade dos ingleses, mas manteve otimismo para o confronto no Metropolitano: "Vamos enfrentar um adversário difícil, que é bom em bolas paradas, e vamos para lá cheios de esperança".

Esta é a quarta vez que os Colchoneros atingem esta fase sob o comando do treinador argentino. O time chegou às finais de 2013/14 e 2015/16, além da semifinal de 2016/17, mas em todas as ocasiões acabou superado pelo rival Real Madrid. Para o técnico, porém, o momento é de celebrar a constância do projeto.



"É extraordinário jogar outra semifinal. Depois de nove anos, a quarta vez. É maravilhoso. Incrível. Essa fé, esse entusiasmo, essa energia contagiante dos torcedores é incrível", concluiu.

