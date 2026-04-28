Oscar pela seleção brasileira - Reprodução

Oscar pela seleção brasileiraReprodução

Publicado 28/04/2026 16:20

que nos deixou no último dia 17 de abril, aos 68 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória.



A celebração da vida do "Mão Santa" terá como cenário o ginásio principal do Esporte Clube Sírio, local onde Oscar escreveu capítulos fundamentais de sua vitoriosa carreira. Os fãs que desejarem prestar sua última homenagem poderão comparecer ao local entre 11h e 17h30 (com entrada permitida até as 17h).

Rio - O basquete mundial se prepara para o último adeus a um de seus maiores fenômenos. Na próxima sexta-feira, 1º de maio, a família de Oscar Schmidt realizará um memorial aberto ao público em São Paulo para homenagear a trajetória do ídolo,, aos 68 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória.A celebração da vida do "Mão Santa" terá como cenário o ginásio principal do Esporte Clube Sírio, local onde Oscar escreveu capítulos fundamentais de sua vitoriosa carreira. Os fãs que desejarem prestar sua última homenagem poderão comparecer ao local entre 11h e 17h30 (com entrada permitida até as 17h).

Oscar Schmidt foi detentor do recorde de maior pontuador da história do basquete, com 49.703 pontos, até 2024, quando foi superado por LeBron James. Além disso, possui o recorde de mais pontos na história dos Jogos Olímpicos, com 1.093.



Pela seleção brasileira, o momento mais emblemático foi a conquista do ouro dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. Na época, liderou o Brasil na vitória por 120 a 115 sobre os Estados Unidos, marcando a primeira derrota dos norte-americanos em casa na história da competição.