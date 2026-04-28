Oscar pela seleção brasileiraReprodução

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Rio - O basquete mundial se prepara para o último adeus a um de seus maiores fenômenos. Na próxima sexta-feira, 1º de maio, a família de Oscar Schmidt realizará um memorial aberto ao público em São Paulo para homenagear a trajetória do ídolo, que nos deixou no último dia 17 de abril, aos 68 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

A celebração da vida do "Mão Santa" terá como cenário o ginásio principal do Esporte Clube Sírio, local onde Oscar escreveu capítulos fundamentais de sua vitoriosa carreira. Os fãs que desejarem prestar sua última homenagem poderão comparecer ao local entre 11h e 17h30 (com entrada permitida até as 17h).
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Oscar Schmidt foi detentor do recorde de maior pontuador da história do basquete, com 49.703 pontos, até 2024, quando foi superado por LeBron James. Além disso, possui o recorde de mais pontos na história dos Jogos Olímpicos, com 1.093.
Pela seleção brasileira, o momento mais emblemático foi a conquista do ouro dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. Na época, liderou o Brasil na vitória por 120 a 115 sobre os Estados Unidos, marcando a primeira derrota dos norte-americanos em casa na história da competição.