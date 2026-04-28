João Pedro pode defender o Barcelona - Justin Tallis / AFP

João Pedro pode defender o BarcelonaJustin Tallis / AFP

Publicado 28/04/2026 15:21

Rio - O atacante João Pedro, de 24 anos, que vem sendo um dos destaques do Chelsea pode mudar de ares na próxima temporada. De acordo com informações do jornal "Sport", o brasileiro pode ser reforço do Barcelona para o ataque.

O centroavante é considerado o "Plano B" do Barça para Julián Álvarez, que defende o Atlético de Madrid. O argentino é sonho de consumo do Barcelona há algumas temporadas, mas a equipe da capital espanhola não deve facilitar a negociação.

Principal centroavante do Barcelona, Robert Lewandowski, de 37 anos, já está no fim do contrato e tem outras propostas. Caso não amplie o vínculo, o polonês ficará no clube até o meio do ano. Com isso, o Barcelona busca opções para o setor.

Revelado pelo Fluminense, João Pedro tem contrato com o Chelsea até 2033, possui valor de mercado de 75 milhões de euros (R$ 440 milhões). Nesta temporada, ele já disputou 46 partidas pelo Chelsea, marcou 19 vezes e deu nove assistências.