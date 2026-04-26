Estebán Andrada foi expulso - Reprodução / X

Estebán Andrada foi expulso Reprodução / X

Publicado 26/04/2026 21:48

Espanha - A briga contra o rebaixamento na segunda divisão espanhola ganhou contornos de confusão generalizada no clássico entre Huesca e Zaragoza, neste domingo. Com a derrota praticamente definida, o goleiro Estebán Andrada protagonizou a cena mais marcante ao agredir o zagueiro Jorge Pulido nos acréscimos do segundo tempo.

Esteban Andrada se volvió completamente loco en España pic.twitter.com/s5oY3eCV0A — Ale Bertini (@abertini1) April 26, 2026



O duelo, que já era tenso pela situação das equipes na tabela, teve início movimentado. Logo aos seis minutos, Andrada defendeu um pênalti cobrado por Óscar Sielva e manteve o Zaragoza vivo no jogo. No entanto, o meia teve nova oportunidade na etapa final e, desta vez, converteu a cobrança que garantiu a vitória do Huesca por 1 a 0. O duelo, que já era tenso pela situação das equipes na tabela, teve início movimentado. Logo aos seis minutos, Andrada defendeu um pênalti cobrado por Óscar Sielva e manteve o Zaragoza vivo no jogo. No entanto, o meia teve nova oportunidade na etapa final e, desta vez, converteu a cobrança que garantiu a vitória do Huesca por 1 a 0.

O lance mais grave veio já depois do tempo regulamentar. Aos 52 do segundo tempo, Andrada, que já tinha cartão amarelo, se envolveu em uma discussão com Pulido. Após nova reclamação, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Na sequência, o goleiro argentino perdeu o controle. Revoltado, partiu em direção ao defensor do Huesca e acertou um soco no rosto do adversário, dando início a uma confusão entre jogadores e integrantes das comissões técnicas. A arbitragem ainda expulsou outros dois atletas após o tumulto.

O episódio repercutiu de forma negativa na imprensa espanhola, que tratou o caso como um dos momentos mais lamentáveis recentes da competição, especialmente pelo contexto de um clássico regional com forte carga emocional.



Dentro de campo, o resultado mantém as duas equipes em situação delicada. O Huesca segue na zona de rebaixamento, em 19º lugar, com 36 pontos, enquanto o Zaragoza aparece logo atrás, na 21ª posição, com 35.