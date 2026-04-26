Hulk está vivendo fim de ciclo no Atlético-MG - Pedro Souza/Atlético

Hulk está vivendo fim de ciclo no Atlético-MGPedro Souza/Atlético

Publicado 26/04/2026 20:41

Minas Gerais - O atacante Hulk, de 39 anos, foi liberado da partida entre Atlético-MG e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 20h30 (de Brasília). O motivo foi porque o veterano está em conversas com outro clube da Série A.

"O atacante Hulk, que já soma 12 partidas disputadas no campeonato, foi retirado da relação do jogo de hoje, após receber uma sondagem de outro clube do futebol brasileiro", diz a nota do Atlético-MG.

No meio da semana, após a vitória sobre o Ceará pela Copa do Brasil, o atacante Hulk voltou a falar em tom de despedida em relação ao Atlético-MG. Ele tem contrato até o fim do ano.

"Quem sabe, pela conversa que tive com quem manda, eu possa sair no meio do ano ou no final. Quem sabe, quando eu sair, eu fale realmente o que precisa ser falado", disse o veterano.

No começo do ano, Hulk esteve bem perto de deixar o Atlético-MG e acertar com o Fluminense. Porém, o Galo acabou não liberando o veterano, que é ídolo do clube mineiro.