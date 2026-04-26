Hulk está vivendo fim de ciclo no Atlético-MGPedro Souza/Atlético

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Minas Gerais - O atacante Hulk, de 39 anos, foi liberado da partida entre Atlético-MG e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 20h30 (de Brasília). O motivo foi porque o veterano está em conversas com outro clube da Série A. 
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"O atacante Hulk, que já soma 12 partidas disputadas no campeonato, foi retirado da relação do jogo de hoje, após receber uma sondagem de outro clube do futebol brasileiro", diz a nota do Atlético-MG.
No meio da semana, após a vitória sobre o Ceará pela Copa do Brasil, o atacante Hulk voltou a falar em tom de despedida em relação ao Atlético-MG. Ele tem contrato até o fim do ano.
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"Quem sabe, pela conversa que tive com quem manda, eu possa sair no meio do ano ou no final. Quem sabe, quando eu sair, eu fale realmente o que precisa ser falado", disse o veterano.
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No começo do ano, Hulk esteve bem perto de deixar o Atlético-MG e acertar com o Fluminense. Porém, o Galo acabou não liberando o veterano, que é ídolo do clube mineiro.