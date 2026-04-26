Hulk está vivendo fim de ciclo no Atlético-MGPedro Souza/Atlético
Sondado por clube da Série A, Hulk fica fora de partida contra o Flamengo
Jogador, de 39 anos, tem vínculo com o Atlético-MG até dezembro
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Em busca de mais uma vitória, Flamengo está escalado para encarar o Atlético-MG
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