Neymar em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Neymar em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC

Publicado 26/04/2026 17:56 | Atualizado 26/04/2026 18:08

São Paulo - O atacante Neymar, de 34 anos, foi ausência no Santos, neste domingo (dia 26), um dia depois do empate do Peixe por 2 a 2 contra o Bahia, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 10 foi desfalque da equipe paulista na partida. Por meio das redes sociais, a equipe da Vila Belmiro explicou a ausência do craque.

"O atleta Neymar Jr apresentou quadro de virose na noite de sábado, foi medicado, reagiu bem e segue acompanhado pelo departamento médico do Santos FC. Neymar está confirmado na delegação que estará na Argentina para a partida de terça-feira, contra o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana. Neymar Jr, Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Willian Arão e Gabriel Barbosa juntam-se à delegação nesta segunda-feira, em Buenos Aires", disse a nota oficial.

Neymar vive um dos momentos mais complicados desde que chegou ao Santos. Ele vem sendo criticado por suas atuações pelo clube paulista. O Peixe está sem vencer há quatro jogos, contando Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil.

Em 2026, o atacante entrou em campo em 10 partidas, anotou quatro gols e deu três assistências. Em sua segunda passagem pelo Peixe, Neymar atuou em 38 jogos, fez 15 gols e deu sete assistências.