Neymar trocou o Santos pelo Barcelona em 2013 - Raul Baretta / Santos

Neymar trocou o Santos pelo Barcelona em 2013Raul Baretta / Santos

Publicado 26/04/2026 14:58

Ídolo do Barcelona, o ex-meia Xavi afirmou que Neymar foi o jogador que mais se aproximou de Lionel Messi dentro de campo, especialmente no início da passagem do brasileiro pelo clube catalão.

Companheiro de ambos, Xavi lembrou o impacto imediato de Neymar nos primeiros treinos após a chegada, em 2013, ainda vindo do Santos. Segundo ele, o nível apresentado naquele momento o colocou em um patamar raro de comparação.

"O que vi do Neymar durante sua primeira semana conosco foi o mais próximo que ele chegou do Messi. Não vi nenhum jogador tão parecido com o Messi quanto o Neymar era quando chegou ao Barça aos 21 anos", disse Xavi, em entrevista à Romário TV.

Já como treinador do Barcelona, entre 2022 e 2024, Xavi revelou que tentou o retorno do atacante, mas esbarrou na realidade financeira do clube e a negociação não avançou.

Ao falar de Messi, Xavi destacou a combinação de qualidades do argentino e a constância ao longo dos anos em que dividiram o vestiário. "Espero estar enganado porque gostaria que melhorassem o Messi, mas não acho que isso vá acontecer. Convivi com o Leo todos os dias durante 15 anos, e ele era o melhor em tudo: técnica, físico, compreensão do jogo, cabeceio, seu pé mais fraco, sua mentalidade.", disse.

"Ele é um animal competitivo. Imbatível. Quando você lhe dava a bola, ele melhorava tudo e te fazia jogar melhor. Eu era um passador. Ele era de outro planeta.", afirmou Xavi.

O espanhol também comentou sobre Ronaldinho e afirmou que ele teve papel decisivo em uma virada de chave do clube no início dos anos 2000. "Ronaldinho mudou a história do Barcelona. Era um Barcelona triste, uma época perdedora, e o Ronaldinho com sua magia, seu carisma, nos levou ao sucesso. Esses dois anos de Ronaldinho... para mim, está um ponto acima de Neymar. O Ronaldinho naqueles dois anos foi espetacular."

Sem clube desde que deixou o comando do Barcelona, Xavi soma uma carreira vitoriosa dentro de campo. Como jogador, conquistou múltiplos títulos pelo clube e foi peça central na geração da seleção espanhola campeã do mundo em 2010 e bicampeã da Eurocopa.