Dana White é apoiador do presidente dos EUA, Donald TrumpFrank Franklin II / AFP
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Dana White cita experiência única
O susto na Casa Branca
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