Dana White é apoiador do presidente dos EUA, Donald Trump - Frank Franklin II / AFP

Dana White é apoiador do presidente dos EUA, Donald TrumpFrank Franklin II / AFP

Publicado 26/04/2026 13:40



Dana White viveu de perto a noite marcada por tensão em Washington, no sábado (25). O presidente do UFC estava presente no jantar da Associação dos Correspondentes da Casa Branca quando disparos interromperam o evento e provocaram uma operação de emergência para retirada de Donaldo Trump e de outras autoridades do governo.

Dana White cita experiência única



O dirigente afirmou que optou por não seguir a orientação dos agentes de segurança durante a confusão. Segundo ele, a reação foi consciente mesmo diante do risco.



"Começou a ficar barulhento, mesas sendo viradas, caras correndo com armas gritando para abaixar. Eu não abaixei, foi incrível para c***. Eu literalmente aproveitei cada minuto. Foi uma experiência louca e única", explicou.



O susto na Casa Branca



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a primeira dama, Melania Trump, e outras autoridades do primeiro escalão do governo norte-americano foram retirados às pressas do jantar anual oferecido pela Associação dos Correspondentes da Casa Branca, no hotel Washington Hilton, após estrondos serem ouvidos.



Agentes do serviço secreto conduziram a evacuação enquanto reforçavam a segurança no ambiente. A área foi rapidamente isolada, com presença de agentes armados e protocolo de emergência ativado para garantir a proteção dos presentes.



Um agente foi baleado, mas estava de colete e sofreu ferimentos superficiais. O FBI informou que um suspeito foi preso após a ação. O homem tem 30 anos, é da Califórnia e portava um fuzil.





