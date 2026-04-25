Agentes armados do Serviço Secreto americano tiveram de retirar o presidente Trump às pressas de jantar após homem abrir fogo - Reprodução de TV

Agentes armados do Serviço Secreto americano tiveram de retirar o presidente Trump às pressas de jantar após homem abrir fogoReprodução de TV

Publicado 25/04/2026 22:12 | Atualizado 26/04/2026 00:01

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a primeira dama, Melania Trump, e outras autoridades do primeiro escalão do governo norte-americano foram retirados às pressas do jantar anual oferecido pela Associação dos Correspondentes da Casa Branca, no hotel Washington Hilton, na noite deste sábado (25), após estrondos serem ouvidos.

Um agente foi baleado, mas estava de colete e sofreu ferimentos superficiais de acordo com o FBI. O atirador, que seria um homem de 30 anos, da Califórnia, portava um fuzil e foi capturado pela polícia.



Dez minutos depois do ataque, o presidente Trump usou sua rede social, a Social Truth, para falar sobre a situação.

"Que noite! O Serviço Secreto e as forças policiais de Washington fizeram um trabalho fantástico. Agiram com rapidez e bravura. O atirador foi detido e eu recomendei que deixássemos o show continuar, mas seguiremos inteiramente as orientações das forças policiais. Elas tomarão uma decisão em breve. Independentemente dessa decisão, a noite será muito diferente do planejado e, simplesmente, teremos que fazer tudo de novo", escreveu Trump.

Um vídeo postado nas redes sociais pelo canal de TV CBS mostra a ação dos agentes do serviço secreto e o pânico que tomou conta dos convidados do jantar.

Veja o vídeo:

Agentes do Serviço Secreto e outras autoridades invadiram o salão enquanto centenas de convidados se abaixavam debaixo das mesas. "Saiam da frente, senhor!", gritou alguém. Outros gritaram para que se abaixassem.



Ainda segundo a CNN, citando fontes do Serviço Secreto, que faz a segurança do presidente dos EUA, tiros teriam sido disparados no hotel e um suposto atirador teria sido morto.



O jantar havia começado pouco antes, com um discurso da correspondente sênior da CBS News na Casa Branca, Waijia Jiang. Era esperado também um discurso de Trump.



Além do presidente, da primeira-dama e do vice-presidente JD Vance, muitos membros do gabinete presidencial e da equipe sênior participaram do jantar.

Uma coincidência trágica cerca este acontecimento. Foi ao sair deste mesmo hotel, em 30 de março de 1981, que o então presidente Ronald Reagan sofreu um atentado a tiros.

*Com informações da Agência Estado