Presidente dos EUA, Donald Trump em coletiva de imprensa

Rio - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu o suspeito do ataque à tiros durante o jantar de correspondentes da Casa Branca como "lobo solitário e doente", em conversa com a imprensa, neste sábado (25).
"Um solitário, um maluco, uma pessoa doida. Existem pessoas doidas. Ele provavelmente vai passar a vida na prisão", afirmou a autoridade. De acordo com jornal norte-americano "The New York Times", o homem detido é Cole Tomas Allen, de 31 anos. Ele seria da Califórnia.

O presidente também falou sobre o episódio e elogiou o trabalho da polícia. "É sempre chocante quando algo como isso acontece. Já aconteceu outras vezes comigo. Eu ouvi um barulho e achei que tinha caído uma bandeja. Provavelmente eu devia ter abaixado mais rapidamente. Fomos retirados muito rapidamente. O desempenho da polícia foi muito bom. Foi muito rápido".

Na coletiva, Trump confirmou que um policial foi atingido, "mas salvo pelo fato de que ele estava usando um colete à prova de balas muito bom". Ele, ainda, destacou que o agente "está ótimo".

Alvo de duas tentativas de assassinato nos últimos dois anos, o presidente expressou que "ser presidente é uma profissão perigosa". "Ninguém me disse que esta era uma profissão tão perigosa. Se Marco [Rubio] tivesse me dito, talvez eu não tivesse concorrido. Talvez eu tivesse dito, 'Vou passar. É uma profissão perigosa, mas eu não a vejo assim. Olhem, estou aqui para fazer um trabalho. Não consigo imaginar que haja alguma profissão mais perigosa — mas eu amo o país e estou muito orgulhoso".
Guerra com Irã

Donald afirmou que o ataque não o fará desistir da guerra com Irã, embora tenha considerado pouco provável que o incidente estivesse ligado ao conflito. "Isso não vai me dissuadir de vencer a guerra no Irã. Não sei se isso teve algo a ver, realmente não acho, com base no que sabemos", disse.
Antes, o presidente havia dito que "nunca se sabe" se o episódio poderia estar relacionado com a guerra, e indicou que os investigadores estavam trabalhando para determinar a motivação do agressor. O presidente americano havia cancelado mais cedo, a viagem de seus enviados ao Paquistão para as conversações de paz com o Irã, após ficar insatisfeito com a posição negociadora de Teerã depois de quase dois meses de guerra.
*Com informações da AFP