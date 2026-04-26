Cole Thomas Allen foi identificado pelas autoridades de segurança dos EUATruth Social/ Reprodução
Atirador teria como alvo funcionários de Trump, diz procurador-geral dos EUA
Todd Blanche afirma que o suspeito 'não está cooperando ativamente'
Atirador enviou mensagens à família pouco antes do ataque, dizem investigadores
Segundo investigações, recados faziam referências repetidas a Trump sem nomeá-lo diretamente
Chanceler do Irã retorna ao Paquistão apesar de Trump ter cancelado a viagem de seus enviados
Não há certezas sobre o futuro do conflito no Oriente Médio
Cientistas criam painel para orientar transição energética global
Iniciativa foi lançada durante Conferência em Santa Marta, Colômbia
Zelensky acusa Rússia de 'terrorismo nuclear' no 40º aniversário de Chernobyl
Catástrofe chocou o mundo em 1986
Retomada das negociações entre EUA e Irã permanece incerta
Ainda que com certa dúvida sobre a correlação, Trump diz que incidente em Washington não o impedirá de 'vencer a guerra'
Líderes mundiais condenam ataque armado em evento com Trump
Presidente americano precisou ser retirado às pressas
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