Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Publicado 26/04/2026 16:50

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, afirmou que é importante exercer o perdão em relacionamentos. A beldade contou que essa atitude não é a de alguém que é bobo e também que perdoar não é esquecer o ocorrido.

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"Claro. Há coisas sobre as quais se pode conversar e outras sobre as quais não se pode. Perdoar não significa esquecer tudo, mas sim saber se vale a pena continuar ou não", disse em entrevista ao site "Popular".

Eli Villagra é bastante conhecida no seu país. Ela tem mais de 377 mil seguidores no Instagram (@elivillagra_barbie) e faz muito sucesso nas redes sociais.

Além disso, a modelo é conhecida como "Barbie Paraguaia" e é uma das estrelas do Carnaval do país vizinho.