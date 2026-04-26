Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

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Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, afirmou que é importante exercer o perdão em relacionamentos. A beldade contou que essa atitude não é a de alguém que é bobo e também que perdoar não é esquecer o ocorrido.
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Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra na quadro do Salgueiro - Reprodução / Instagram
Eli Villagra ao lado da Mulher Melão - Reprodução / Instagram
Eli Villagra ao lado de Viviane Araújo - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra na quadra da Porto da Pedra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram
Flor Maldonado e Eli Villagra são conhecidas no Paraguai - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
Eli Villagra é musa do Cerro - Reprodução / Instagram
Musa do Cerro, Eli Villagra - Reprodução / Instagram
"Claro. Há coisas sobre as quais se pode conversar e outras sobre as quais não se pode. Perdoar não significa esquecer tudo, mas sim saber se vale a pena continuar ou não", disse em entrevista ao site "Popular".
Eli Villagra é bastante conhecida no seu país. Ela tem mais de 377 mil seguidores no Instagram (@elivillagra_barbie) e faz muito sucesso nas redes sociais.
Além disso, a modelo é conhecida como "Barbie Paraguaia" e é uma das estrelas do Carnaval do país vizinho.
 