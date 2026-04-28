João Gomes chegou ao Wolverhampton em 2023Divulgação / Wolverhampton

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Espanha - O Atlético de Madrid iniciou conversas para contratar João Gomes, ex-Flamengo, para a próxima temporada. O volante está na lista de negociáveis do Wolverhampton após o rebaixamento da equipe para a segunda divisão do Campeonato Inglês, e o clube pede cerca de 40 milhões de euros (R$ 234,2 milhões) para liberá-lo. A informação foi dada em primeira mão pelo "Athletic".
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No entanto, outros clubes também demonstraram interesse no jogador. O Crystal Palace monitora a situação, enquanto Manchester United e Napoli já haviam feito sondagens em janelas anteriores. Apesar disso, João Gomes tem o desejo de permanecer no futebol inglês, o que pode influenciar na decisão.

Para a próxima temporada, o Wolverhampton deve negociar alguns de seus principais jogadores para equilibrar as finanças. Além de João Gomes, nomes como André, ex-Fluminense, o zagueiro Santiago Bueno e o meia-atacante Mateus Mané também podem deixar o clube.

O Wolverhampton foi o primeiro rebaixado do Campeonato Inglês nesta temporada. A equipe somou 17 pontos em 34 jogos, com três vitórias, oito empates e 23 derrotas. João Gomes disputou 38 partidas, sendo 33 como titular, com um gol e três assistências.
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Revelado pelo Flamengo em 2020, João Gomes foi vendido ao Wolverhampton em 2023 por 18,7 milhões de euros (R$ 103,2 milhões). Pelo Rubro-Negro, conquistou títulos como Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, dois Campeonatos Cariocas e duas Supercopas do Brasil.
 
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João Gomes chegou ao Wolverhampton em 2023
João Gomes pode estar de saída do Wolves