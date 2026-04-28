Gregore foi um dos pilares do Botafogo nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, em 2024 - Vítor Silva / Botafogo

Gregore foi um dos pilares do Botafogo nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, em 2024Vítor Silva / Botafogo

Publicado 28/04/2026 15:43

Belo Horizonte - Ex- Botafogo , Gregore é o principal alvo do Cruzeiro de olho na sequência da temporada. A boa relação do meio-campista com o técnico Artur Jorge é um dos trunfos da Raposa para selar negócio. As infomações são da 'ESPN'.

O volante está no Al Rayyan, do Catar, justamente o antigo time comandado pelo português. Foi ele, inclusive, quem pediu a contratação do jogador, em meados do ano passado. À época, os cataris pagaram a multa rescisória ao Glorioso - cerca de 7 milhões de dólares (R$ 38,9 milhões).

Até pelo investimento, os árabes não devem facilitar a saída e pediram um alto valor ao Cabuloso.