Gregore foi um dos pilares do Botafogo nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, em 2024Vítor Silva / Botafogo
Ex-Botafogo, Gregore é prioridade no Cruzeiro para a sequência da temporada
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