Casemiro tem vínculo com o Manchester United até junho deste ano - Darren Staples / AFP

Casemiro tem vínculo com o Manchester United até junho deste anoDarren Staples / AFP

Publicado 28/04/2026 14:18

Inglaterra - Destaque na vitória por 2 a 1 sobre o Brentford , na última segunda-feira (27), pelo Campeonato Inglês, Casemiro foi ovacionado pela torcida do Manchester United. O brasileiro abriu o placar e, ao fim do jogo, recebeu o carinho das arquibancadas.

"Mais um ano, Casemiro!", cantaram os torcedores, que querem a renovação do meio-campista.

Quem também fez coro pela ampliação do vínculo foi Matheus Cunha, atacante dos Red Devils. Ele compartilhou uma foto do companheiro de time e escreveu a mesma frase nas redes sociais.

Em janeiro, Casemiro anunciou que esta seria a sua última temporada pelo Manchester United. Ao todo, ele soma 26 gols e 13 assistências em 158 jogos pelo clube.