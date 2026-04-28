Richard Ríos joga pelo Benfica atualmenteDivulgação / Benfica
"Ele [Mourinho] tem um caráter incrível e te motiva como ninguém A sua carreira é fantástica, está na ativa há muitos anos e já ganhou tudo. Você nunca o vê sem ambição e isso me motiva como jogador", afirmou o meio-campista.
No Brasil, foi sob o comando de Abel Ferreira no Palmeiras que Ríos se firmou no cenário nacional. Na entrevista ao jornal espanhol As, o jogador comentou sobre a experiência de ter dois comandantes com espírito vencedor.
"Eles [Abel Ferreira e José Mourinho] têm as suas particularidades. O que posso dizer é que eu aprendi muito com os dois e sou muito grato a ambos", afirmou.
De acordo com o meio-campista, o destino do jovem atacante deve ser novamente defender a camisa do Real Madrid na próxima temporada europeia.
"Acho que se ele não voltar para o Real Madrid depois do empréstimo, o clube vai estar fazendo algo errado. Todos sabem o tipo de jogador que ele é e a sua qualidade. Está tranquilo e trabalhando para isso. É um amigo e um cara espetacular", comentou.
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