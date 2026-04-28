Mbappé jogou por Monaco e PSG antes de chegar ao Real MadridCristina Quicler / AFP
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Brasileiro esteve no Monaco na época em que o atacante francês começou a jogar pelos profissionais
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