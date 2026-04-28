Mbappé jogou por Monaco e PSG antes de chegar ao Real Madrid - Cristina Quicler / AFP

Mbappé jogou por Monaco e PSG antes de chegar ao Real MadridCristina Quicler / AFP

Publicado 28/04/2026 13:11

Recém-aposentado do futebol, Vagner Love relembrou a passagem pelo Mônaco, quando jogou ao lado de Mbappé. Na época, o brasileiro já tinha uma carreira consolidada, enquanto o francês era uma jovem promessa que tinha acabado de estrear pelos profissionais, o que rendeu uma resposta bem-humorada do ex-jogador.



Ao ser perguntado se tinha jogado com Mbappé, Vagner Love arrancou risadas no programa Panela, do SporTV.



"Mbappé que jogou comigo. Ele era muito jovem, bem quietinho, sempre tranquilo. Nunca destratava ninguém", disse.



O ex-atacante com passagem pelo Flamengo também revelou o apelido dado a Mbappé: "Na velocidade era uma coisa absurda. Os caras chamavam de Papa-Léguas, principalmente os brasileiros".



Vágner Love e Mbappé fizeram a dupla de ataque do Mônaco em algumas partidas naquela temporada de 2015/16. Em uma delas, ajudaram a equipe a acabar com um jejum contra o PSG.



" O Monaco não ganhava no Parque dos Príncipes há não sei quantos anos. A dupla de ataque era eu e Mbappé. E a gente ganhou esse jogo, o primeiro gol foi meu, e o Fabinho fez o segundo, de cavadinha em um pênalti", recordou.