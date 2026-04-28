Eder Militão posta foto no hospital com Tainá Castro Militão, após passar por cirurgia - Reprodução de Instagram

Eder Militão posta foto no hospital com Tainá Castro Militão, após passar por cirurgiaReprodução de Instagram

Publicado 28/04/2026 11:00

O Real Madrid confirmou que Éder Militão foi submetido a uma cirurgia nesta terça-feira (28) por causa de lesão muscular na coxa esquerda. O procedimento foi realizado na Finlândia e tira o defensor da Copa do Mundo de 2026.



"Quem convive comigo sabe o quanto eu me dediquei e esforcei para estar na minha melhor condição física, mas infelizmente, tenho que cuidar do meu corpo para poder jogar no Real Madrid e na Seleção com confiança", postou Militão no Instagram.



"A todos que me enviaram mensagens de carinho e apoio, meu mais sincero agradecimento. E também a todos que estão ao meu lado, minha família, meus filhos, minha esposa @tainamilitao, saibam que a luta continua, por que o melhor ainda está por vir".

De acordo com comunicado oficial do clube, a operação para corrigir a ruptura no tendão proximal do músculo bíceps femoral foi concluída sem intercorrências. O trabalho foi conduzido pelo médico especialista Lasse Lempainen, com acompanhamento da equipe médica do Real Madrid.



"Nosso jogador Éder Militão foi submetido hoje a uma cirurgia bem-sucedida para reparar uma ruptura no tendão proximal do músculo bíceps femoral da perna esquerda", diz o Real Madrid.



Prazo para o retorno de Militão



O zagueiro iniciará o trabalho de reabilitação nos próximos dias e o clube não divulgou o tempo de recuperação. A previsão, entretanto, é de que o retorno aos gramados seja entre o fim de setembro e outubro.



Sonho da Copa do Mundo adiado



Inicialmente, achou-se que a lesão de Militão não era tão grave, mas exames constataram o pior. A decisão pela cirurgia aconteceu após consulta com o médico especialista na segunda-feira.



Havia a possibilidade de se tentar um tratamento conservador, mas diante do risco de agravamento do problema muscular, a intervenção cirúrgica foi escolhida. Com isso, o sonho de Militão de disputar a segunda Copa do Mundo foi adiado.



Presente em 2022, o zagueiro agora iniciará os trabalhos visando a 2030. Para isso, precisa que a sequência de problemas físicos que não o dão sequência de jogos desde 2024 tenha fim.





