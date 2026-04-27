Casemiro marcou o gol da vitória do Manchester United sobre o Brentford - Darren Staples / AFP

Casemiro marcou o gol da vitória do Manchester United sobre o BrentfordDarren Staples / AFP

Publicado 27/04/2026 18:05

Rio - O Manchester United está cada vez mais perto de retornar à Liga dos Campeões. Com gol de Casemiro, os Red Devils venceram o Brentford por 2 a 1, nesta segunda-feira (27), no Old Trafford, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, e se firmou na terceira colocação. Com isso, o time comandado por Michael Carrick precisa de apenas dois pontos nos últimos quatro jogos para confirmar a classificação.

Sem vencer há dois jogos, o Manchester United tomou a iniciativa do jogo e abriu o placar aos 11 minutos, com Casemiro, de cabeça. Durante o primeiro tempo, o Brentford teve a chance de empatar aos 34, mas o artilheiro Igor Thiago perdeu chance cara a cara. Pouco depois, aos 43, os Red Devils ampliaram o placar, com Benjamin Sesko.

Na etapa final, o Manchester United administrou o resultado. O jogo ficou truncado e com poucas chances. O Brentford insistiu em bolas aéreas, mas não teve eficiência. Igor Thiago voltou a perder outra grande chance, mas o lance foi anulado por impedimento. Na reta final, o time visitante descontou com o dinamarquês Jensen, que finalizou de fora da área no canto do goleiro Lammens. Mas era tarde para reagir.

Casemiro na possível barca no fim da temporada

O Manchester United iniciou o planejamento para uma das maiores reformulações de sua história recente. Segundo informações da imprensa europeia, a diretoria dos Red Devils trabalha com uma lista de corte que pode chegar a 13 jogadores na próxima janela de transferências. Entre os nomes está o volante brasileiro Casemiro, autor do gol da vitória sobre o Brentford.

O objetivo da cúpula do clube inglês é promover uma mudança drástica no perfil do elenco e aliviar a folha salarial após resultados que ficaram aquém das expectativas da torcida em Old Trafford nos últimos anos. Além de Casemiro, o também brasileiro Antony, emprestado ao Real Betis, e o inglês Rashford, cedido ao Barcelona, também por empréstimo, estão na lista.