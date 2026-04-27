Firmino é jogador do Al SaddReprodução/X
“Hoje foi um dia muito especial. Já tínhamos sentido a alegria do título, mas poder comemorar na frente da nossa torcida é ainda melhor. Graças a Deus, esse vem sendo um ano muito abençoado. Mas ainda não acabou. Temos pela frente mais um jogo difícil contra a equipe que enfrentamos hoje. Sonhamos com mais uma taça para fechar com chave de ouro essa temporada.”
Akram Afif abriu o placar no primeiro tempo. Em seguida, Firmino recebeu passe de Claudinho dentro da área e ampliou. Na segunda etapa, mesmo com um jogador a mais após expulsão do Al Shamal, o Al Sadd sofreu um gol. Paulo Otávio fez o terceiro, e Jeison, de pênalti, descontou para os visitantes. Firmino ainda teve um gol anulado.
Firmino chegou ao Al Sadd em julho de 2025, após passagem pelo Al-Ahli. Peça importante na equipe, o brasileiro disputou 31 jogos, sendo 29 como titular, com 19 gols e sete assistências. No Campeonato Catari, terminou como vice-artilheiro do time, com 13 gols, atrás apenas de Akram Afif, que marcou 15.
O próximo compromisso da equipe será na final da Copa do Príncipe da Coroa, novamente contra o Al Shamal. A partida está marcada para sexta-feira (1), às 14h (de Brasília), no Ahmad Bin Ali Stadium. Em caso de vitória, será o 12º título da carreira de Firmino.
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