Momento em que Modric deixa o gramado no duelo entre Milan e Juventus, com uma bolsa de gelo no rostoStefano Rellandini / AFP
Após fraturar osso da face, Modric é operado com sucesso e poderá jogar a Copa do Mundo
Meio-campista croata deve usar uma máscara protetora durante o torneio
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