Luka Modric enfrentou o Brasil de Danilo em último amistoso da CroáciaMiguel J Rodriguez Carrillo / AFP
Modric sofre duas fraturas, passará por cirurgia e preocupa a Croácia
Experiente jogador perderá o restante da temporada pelo Milan, mas deve jogar a Copa do Mundo
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